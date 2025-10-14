Tierschutzevent muss ohne Igelworkshop stattfinden

Dafür bekam er eine Rüge von der für Tierschutz zuständigen Gemeinderätin Pamela Zezula-Dettmann, die das Event ins Leben gerufen hat. Er dürfe seine Flyer nicht verteilen, weil es sich um eine Gemeindeveranstaltung handelt. Seine Intention dahinter: „Auf dem Gemeindeflyer steht nicht genug drauf, der wird in anderen Gemeinden sicher nicht wahrgenommen.“ Und: „Jetzt gibts halt keinen Igelworkshop“. Und auch keine 100 präparierten Vögel, und auch keine Zuckerwattemaschine.