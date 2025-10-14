Vorteilswelt
Streit um Einladungen

Tierschutzevent muss ohne Igelworkshop stattfinden

Niederösterreich
14.10.2025 17:00
Die Gemeinde Steinabrückl (li. mit der zuständigen Gemeinderätin Pamela Zezula-Dettmann) ...
Die Gemeinde Steinabrückl (li. mit der zuständigen Gemeinderätin Pamela Zezula-Dettmann) organisiert ein Tierschutzwochenende im Kultursaal mit Vereinen wie „Ein Herz für Wildtiere“ (re.). Dieser Verein lässt jedoch auch eigene Flyer drucken, wo er es als eigenes Fest tituliert.(Bild: Krone KREATIV/Schober Arts, Doris Seebacher, ZVG, Werbik und Gemeinde Steinabrückl)

In Steinabrückl, Bezirk Wiener Neustadt, streiten Gemeinde und Teilnehmerverein „Ein Herz um Wildtiere“ um die Verteilung von Einladungen. Mit der Folge, dass letzterer seine Teilnahme zurückzieht. „Dann gibts halt keinen Igelworkshop“, so Vereinsobmann Peter Werbik beleidigt. 

Ein schönes Event für die ganze Familie sollte es werden. Ein Tierschutzwochenende am 18. und 19. Oktober im Kultursaal von Steinabrückl, dessen Einnahmen dem Verein „Ein Herz für Wildtiere“ von Peter Werbik zugutekommen soll. Neben Anbietern wie Hundetrainer, Katzensitter oder Hobbyimker sollte auch Werbiks Verein mit Programmpunkten wie „Igelschulung“ oder einem „Tiermuseum“ vertreten sein.

10.000 Einladungen, die der Gemeinde so nicht gefallen
Streitereien um die Einladungen, die von der Gemeinde als Veranstalter gestaltet worden sind, führten jedoch dazu, dass Werbik seine Teilnahme am Event zurückzog. Warum? Weil auch er 10.000 eigene Einladungen für das Event drucken ließ, auf denen er seine Programmpunkte detaillierter anführte.

Dafür bekam er eine Rüge von der für Tierschutz zuständigen Gemeinderätin Pamela Zezula-Dettmann, die das Event ins Leben gerufen hat. Er dürfe seine Flyer nicht verteilen, weil es sich um eine Gemeindeveranstaltung handelt. Seine Intention dahinter: „Auf dem Gemeindeflyer steht nicht genug drauf, der wird in anderen Gemeinden sicher nicht wahrgenommen.“ Und: „Jetzt gibts halt keinen Igelworkshop“. Und auch keine 100 präparierten Vögel, und auch keine Zuckerwattemaschine. 

Zezula-Dettmann ärgert sich über Werbik und über den Shitstorm, der jetzt über sie herniederprasselt. „Ja, es ist eine Gemeindeveranstaltung. Die Kommune stellt den Saal gratis zur Verfügung und haftet auch dafür“, so die Gemeinderätin. „Es kann nicht sein, dass Werbik jetzt auf seinen Flyern das Event als sein eigenes anpreist“.

Zitat Icon

Werbik ruiniert das Tierschutzevent mit solchen Aktionen. Die Einnahmen werden wir trotzdem seinem Verein spenden, denn hier geht es um die Tiere.

Pamela Zezula-Dettmann, Gemeinderätin Steinabrückl 

Stattfinden wird das Event trotzdem – auch ohne Igelshow. Dafür mit einem umfassenden Rahmenprogramm für Kinder wie Rätselralley, Schätzspiel und Flohmarkt. „Um eine Zuckerwattemaschine haben wir uns jetzt selbst gekümmert“, so Zezula-Dettmann. „Und den Erlös werden wir trotz Streitereien Werbiks Verein zukommen lassen“. Denn: „Hier geht es nur um die Tiere“. 

https://www.woellersdorf-steinabrueckl.gv.at/Tierschutz_Wochenende

