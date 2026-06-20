Neues Tierschutzhaus für Hund, Katz‘ und Schlange

Immer mehr Tiere, vor allem auch Wildtiere, brauchen Hilfe

Hintergrund ist die zunehmende Belastung des Tierschutzhauses in Vösendorf, das nicht nur aus allen Nähten platzt, sondern auch mit baulichen Mängeln zu kämpfen hat. Gleichzeitig steigt die Zahl verletzter und hilfsbedürftiger Tiere seit Jahren. Warum das so ist, erörtert Tierschutz-Austria-Präsidentin Madeleine Petrovic anhand eines eigenen Beispiels aus ihrer Kindheit: „Wenn früher ein Vogel aus dem Nest fiel, sagte meine Oma, lass ihn, die nächste Katze oder der nächste Fuchs freut sich darüber“. Heute wird jedes Tier gerettet. Und die Pflege ist oft zeitraubend.