Klassik-Nachwuchs aus aller Welt gastiert in Graz

AIMS holt auch heuer wieder rund 100 junge Sänger aus aller Welt nach Graz: Sie werden hier nicht nur unterrichtet, sondern geben auch 30 Konzerte bei großteils freiem Eintritt.
Alle Jahre wieder holt das American Institute for Musical Studies (AIMS) im Sommer rund 100 talentierte Jungmusiker in die Steiermark, die hier ihre musikalische Ausbildung perfektionieren. Dafür bietet AIMS den Sängerinnen und Sängern nicht nur Stars der Szene – heuer etwa Bo Skovhus und Michael Schade – als Lehrende an, sondern stellt auch ein eigenes Orchester mit Musikern aus aller Welt.
Somit sind es 235 Personen, die sechs Wochen lang in Graz weilen und mit 12.000 Nächtigungen auch ein touristischer Faktor sind. „Wir lassen in der Zeit rund 1,6 Millionen Euro in Graz“, freut sich Intendant Clemens Anton Klug.
Der größte Benefit für die Steirerinnen und Steirer liegt aber in den mehr als 30 öffentlichen Konzerten (der Großteil davon bei freiem Eintritt), bei denen die Stars von morgen ihr Können beweisen. Am kommenden Sonntag beginnt mit dem Eröffnungskonzert im Mumuth der Konzertreigen.
Einige Höhepunkte: Am 16. Juli begeht man mit „Evvia Verdi!“ den 125. Todestag des großen Opernkomponisten. Am 23. Juli stehen unter dem Titel „Love is in the air“ im Stefaniensaal Arien und Duette rund um die Liebe auf dem Programm. Am 30. Juli wandert man – ebenfalls im Stefaniensaal – „Entlang der Donau“, und am 3. und 4. August dann im Theaterhaus mit Kurt Weill „From Berlin to Broadway“. Am 13. August stehen in der Helmut-List-Halle beim Meistersingerkonzert die Finalisten des Wettbewerbs auf der Bühne.
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