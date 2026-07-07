Klassik-Nachwuchs aus aller Welt gastiert in Graz

Einige Höhepunkte: Am 16. Juli begeht man mit „Evvia Verdi!“ den 125. Todestag des großen Opernkomponisten. Am 23. Juli stehen unter dem Titel „Love is in the air“ im Stefaniensaal Arien und Duette rund um die Liebe auf dem Programm. Am 30. Juli wandert man – ebenfalls im Stefaniensaal – „Entlang der Donau“, und am 3. und 4. August dann im Theaterhaus mit Kurt Weill „From Berlin to Broadway“. Am 13. August stehen in der Helmut-List-Halle beim Meistersingerkonzert die Finalisten des Wettbewerbs auf der Bühne.