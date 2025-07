18.000 Feuerwehrleute duellierten sich bei Bewerb

Beeindruckende 1030 Aktivgruppen und 706 Jugendgruppen zeigten in spannenden Läufen in den jeweiligen Wertungsklassen ihr Können. Bei den Erwachsenengruppen (Aktiv) galt es einen simulierten Löschangriff in kürzester Zeit und ohne Fehler zu absolvieren. Die Nachwuchs-Florianis konnten sich bei einem Hindernislauf mit feuerwehrspezifischen Aufgaben messen.