Wohnungsvergabe NEU: Punktgenau wohnen

Gut zu wissen

Die Registrierung ist online über meinwohnticket.wien möglich. Die Wohnungsvergabe auf der neuen Plattform startet im Herbst. Alle Infos und ein ausführliches Erklär-Video gibt’s auf wohnberatung-wien.at.

Mit der Wohnungsvergabe NEU punktet Wien weiter beim Wohnen. Was sich bewährt hat, bleibt bestehen: faire Mieten und hohe Wohnqualität – das ist sozialer Wohnbau in Wien.