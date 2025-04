„Mut braucht es nur, wenn es scheußlich ist“

Seit sechzig Jahren steht die kleine, zierliche Dame in ihrem Modegeschäft im Herzen Dornbirns. Sie ist nunmehr 75 Jahre alt und macht daraus keinen Hehl. In ihrem Alter dürfe man ruhig wissen, wie alt eine Frau ist, meint sie lakonisch. Auf dem hübschen Haus in der Marktstraße prangt noch immer der Name „August Zumtobel“, obwohl man das Modehaus nur durch die legendäre Chefin kennt und ihre spektakulären Schaufensterdekorationen. Anfang der 1860er-Jahre gründete der Urgroßvater dort eine Wachszieherei, die von seinem Sohn August als Kurz- und Gemischtwarenhandlung weitergeführt wurde. Ab 1983 übernahm sie die Geschicke und setzte neue Maßstäbe. Seitdem kommen Stammkundinnen aus dem In- und Ausland zu ihr. Viele sind ihr ein Leben lang treu geblieben.