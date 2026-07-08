So geht’s entspannt mit dem E-Auto in den Urlaub

Mehr Verbrauch bei Vollbeladung

Sollte die eigene Ladekarte im Ausland nicht funktionieren, muss die Variante des Ad-hoc-Ladens – dabei kann man direkt an der Station mit Kredit- oder Bankomatkarte bezahlen – genutzt werden. „Das gibt es aber nicht bei allen Ladestationen. Oft muss man sich dann über einen QR-Code registrieren und kann so mit der Karte bezahlen“, erklärt der Experte. Die Beschaffung dieser Infos ist für die Routenplanung essenziell.