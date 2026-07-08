So geht’s entspannt mit dem E-Auto in den Urlaub

Funktioniert die Ladekarte im Ausland? Und wo kann ich laden? Die richtige Planung ist für einen Urlaub mit E-Auto essenziell. Ein Experte erklärt, worauf Sie achten müssen und wie Sie mit Ihrem „Stromer“ problemlos am Ziel ankommen.
Auto beladen, Route am Navi berechnen, noch den richtigen Radiosender wählen und schon kann die Fahrt ins Blaue beginnen! Was für Besitzer eines Autos mit Verbrennermotor genau so leicht geht, wie es klingt, bedarf bei E-Auto-Fahrern einer guten Planung. Denn anders als ein schneller Halt an einer beliebigen Tankstelle im In- oder Ausland müssen Reisewege mit E-Autos mit entsprechenden Ladestopps akribisch durchdacht werden.
Dazu rät auch E-Auto-Experte Christian Klejna vom ÖAMTC: „Man muss sich zuerst anschauen, welche Ladekarte man besitzt und mit welchen Ladestationen-Anbietern im Ausland diese kompatibel ist.“
Mehr Verbrauch bei Vollbeladung
Sollte die eigene Ladekarte im Ausland nicht funktionieren, muss die Variante des Ad-hoc-Ladens – dabei kann man direkt an der Station mit Kredit- oder Bankomatkarte bezahlen – genutzt werden. „Das gibt es aber nicht bei allen Ladestationen. Oft muss man sich dann über einen QR-Code registrieren und kann so mit der Karte bezahlen“, erklärt der Experte. Die Beschaffung dieser Infos ist für die Routenplanung essenziell.
In den Lagern der steirischen Autohändler sind nach wie vor genügend E-Autos vorrätig.
Peter Jagersberger, Obmann des Landesgremiums Fahrzeughandel
Bild: Christian Jauschowetz
Zudem sollte man beachten, dass durch viel Gepäck oder etwaige Dachboxen der Verbrauch steigt: „Man kommt dann nicht so weit wie gewohnt, das darf man bei der Planung der Ladestopps nicht vergessen.“
Genügend E-Autos in der Steiermark auf Lager
Wer aktuell auch mit dem Gedanken spielt, sich ein E-Auto anzuschaffen, braucht keine Sorgen zu haben. „In den Lagern der steirischen Autohändler sind nach wie vor genügend E-Autos vorrätig“, gibt Peter Jagersberger, Obmann des Landesgremiums Fahrzeughandel, Entwarnung.
Natürlich gebe es Modelle, die vergriffen seien, und bei Sonderwünschen könne es zu längeren Wartezeiten kommen. „Ein Problem herrscht am steirischen Markt aber nicht“, versichert der Fachmann.
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