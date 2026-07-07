Tiroler Wirtschaft mit „trüber Sicht nach vorne“

Ausbau bei erneuerbarer Energie als ein Schlüssel

„Das Barometer zeigt, dass es Veränderungen braucht“, gibt Mattle offen zu, „mit der Senkung der Lohnnebenkosten und dem Industriestrompreis wurden erste Akzente gesetzt.“ Und er verweist auf den Tirol-Konvent, mit dem schon insgesamt 70 Maßnahmen umgesetzt worden seien, um die Bürokratie in den Griff zu bekommen. Zudem meint er, dass „wir mehr in die Energieautonomie investieren und den Ausbau der erneuerbaren Energieträger vorantreiben müssen“.