„Die Lage ist zwar besser, aber noch nicht gut“

Baubranche befindet sich weiterhin im Minus

Größtes Sorgenkind ist derzeit die Baubranche. Zwar erholte sich der Wert (-38 im Vorjahr), befindet sich als einziger mit -6 Prozentpunkten aber immer noch im Minus. Grund dafür sei die mittlerweile wieder gefallene KIM-Verordnung, die laut Garbislander „genau dann eingeführt wurde, als es eigentlich Impulse für die Konjunktur gebraucht hätte. Sie kam zu einer Unzeit“.