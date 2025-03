Chats zeigen: Tiroler Asylskandal immer noch ärger

Doch es muss eigentlich in seinem Interesse, aber auch in jenem der TSD-Mitarbeiter und Steuerzahler sein, hier endlich für saubere und klare Verhältnisse zu sorgen. Vieles wurde bzw. wird unter den Teppich gekehrt. Leider hat es den Anschein, dass man Wohlgemuth hier „dumm“ sterben lässt und ihm ein X für ein U vormachen will. Wenn er also Licht ins TSD-Dunkel bringen will, muss er das Heft endlich selbst in die Hand nehmen – wir von der „Krone“ unterstützen ihn dabei. Schöne PR-Berichte im ORF, in denen man sauber aufgeräumte Zimmer in der Notschlafstelle zeigt und vor laufender Kamera behauptet, dass die „Krone“-Vorwürfe nicht stimmen, lösen das Problem jedenfalls nicht. Und noch etwas: Dass es die TSD-Führung bisher nicht der Mühe wert fand, sich bei ihrem Mitarbeiter, der – warum auch immer – fast tot geprügelt wurde, zu melden, passt gut ins Bild.