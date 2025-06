Schwer beeinträchtigter Bub soll in Massenquartier

Polizei soll notfalls bei Räumung „helfen“

Anders sieht es TSD-Geschäftsführer Florian Stolz. „Wir sind froh, ein Ersatzquartier im Stift Fiecht gefunden zu haben“, gibt sich der TSD-Chef gegenüber der „Krone“ salbungsvoll. Dorthin sollen die Fesenkos dann am Montag. Mitarbeiter der TSD waren am Freitag schon in Schwaz und haben Gegenstände der Familie mitgenommen. Am Montagmorgen soll der TSD-Bus kommen – und notfalls die Polizei, wie zu vernehmen war.