Wie KI Patienten hilft, Ärzte besser zu verstehen

Frau Mayer möchte endlich nach Hause und das Krankenbett im Spital hinter sich lassen. Doch sie muss noch warten. Der Arztbrief muss erstellt, geprüft, freigegeben werden. Und auch sonst gibt es einiges an Administration für eine geordnete Entlassung und eine gute Nachsorge beim Hausarzt zu tun. Es kann also dauern!