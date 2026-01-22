Wie KI Patienten hilft, Ärzte besser zu verstehen

Trump sicher: „Bekommen kostenlos, was wir wollen“
Gibt es Grönland-Deal?
Als erstes Spital in Österreich setzt das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol nach eigenen Angaben KI-gestützte Entlassungsbriefe ein. Was bringt das den Patienten und dem Krankenhaus? Und sind sensible Patientendaten dann auch noch sicher? Die „Krone“ hat sich das System angeschaut.
Frau Mayer möchte endlich nach Hause und das Krankenbett im Spital hinter sich lassen. Doch sie muss noch warten. Der Arztbrief muss erstellt, geprüft, freigegeben werden. Und auch sonst gibt es einiges an Administration für eine geordnete Entlassung und eine gute Nachsorge beim Hausarzt zu tun. Es kann also dauern!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.