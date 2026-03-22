Ex-Minister will GKB wieder auf Schiene bringen

„Nein, mit unserer Performance in den vergangenen Monaten können wir nicht zufrieden sein.“ Es sind klare Worte von Gerald Klug. Seit dem plötzlichen Rückzug von Barbara Kleinert Anfang März ist der Ex-Minister alleiniger Geschäftsführer der Graz-Köflacher Bahn (GKB), die sich zu 100 Prozent im Eigentum der Republik befindet.