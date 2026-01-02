Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um

Besonders tragisch: In einem Clip, der kurz nach der Entzündung entstand, ist zu erkennen, dass sich viele Feiernde der Gefahr nicht bewusst waren (siehe Tweet oben). Ein junger Mann versucht dabei noch, mit einem Pullover auf die Flammen zu schlagen und sie zu löschen – ohne Erfolg. Viele erkannten den Flammentod wohl erst, als auch der Holzbau Feuer fing. Was folgte, war panische Gewalt, die kaum in Worte zu fassen ist.