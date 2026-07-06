Anrufer blind vertraut: Betrüger zocken Tiroler ab

Eiskalt abgezockt wurde ein Osttiroler von skrupellosen Internetbetrügern: Bislang unbekannte Täter nutzten dabei eine täuschend echt gestaltete Fake-Webseite sowie eine anschließende telefonische Kontaktaufnahme, um an Geld des Mannes zu gelangen. Mehrere Tausend Euro sind futsch.
Das Opfer aus Sillian dürfte Anfang Juli „unwissentlich eine gefälschte Internetseite verwendet haben“, heißt es vonseiten der Polizei. Zwei Tage später habe er einen Anruf von einem bislang unbekannten Mann erhalten. „Dieser behauptete, mehrere Personen hätten Zugriff auf das Konto des Geschädigten und es sei bereits eine Abbuchung erfolgt“, so die Ermittler.
Überweisung getätigt
Um das Konto angeblich vor weiteren unberechtigten Transaktionen zu schützen, erteilte der Anrufer dem Osttiroler konkrete Anweisungen. Das Opfer folgte diesen in der Annahme, sein Konto zu sichern. In weiterer Folge kam es jedoch tatsächlich zu einer Abbuchung. Schaden: Tausende Euro!
Von den Betrügern fehlt bislang jede Spur. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ausforschung der Täter aufgenommen.
Erhöhte Vorsicht geboten
Die Exekutive weist in diesem Zusammenhang einmal mehr darauf hin, bei unerwarteten Anrufen etwa im Zusammenhang mit Bankkonten besondere Vorsicht walten zu lassen. Banken fordern ihre Kunden grundsätzlich nicht telefonisch dazu auf, Überweisungen vorzunehmen oder sensible Zugangsdaten bekanntzugeben. Im Zweifel sollte das Gespräch beendet und die Bank über die offiziellen Kontaktmöglichkeiten kontaktiert werden.
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