Anrufer blind vertraut: Betrüger zocken Tiroler ab

Das Opfer aus Sillian dürfte Anfang Juli „unwissentlich eine gefälschte Internetseite verwendet haben“, heißt es vonseiten der Polizei. Zwei Tage später habe er einen Anruf von einem bislang unbekannten Mann erhalten. „Dieser behauptete, mehrere Personen hätten Zugriff auf das Konto des Geschädigten und es sei bereits eine Abbuchung erfolgt“, so die Ermittler.