Das sind die gestohlenen Juwelen aus dem Louvre

Das wohl älteste Stück, das bei dem Raub entwendet wurde, ist eine Reliquien-Brosche, die dem Besitz von Kaiserin Eugénie zugerechnet wird. Die aus gefassten Diamanten gefertigte Brosche gab Historikern einige Rätsel auf, da sie möglicherweise als „Halterung“ für eine christliche Reliquie dienen sollte. Eine Hypothese der Forscher dazu sei laut Louvre, dass das leicht abnehmbare Schmuckstück so konzipiert war, dass später ein Zwischenelement eingesetzt werden konnte, welches eine Reliquie enthalten hätte. Die Brosche besteht aus 94 Diamanten, einige davon wurden bereits von Ludwig dem XIV., dem „Sonnenkönig“ getragen.