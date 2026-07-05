Spielplatz der Zukunft muss Hitzetest bestehen

Maschinelle Produktion kommt dem Chef nicht ins Haus. Er legt Wert auf Handwerk und hochwertige, harte Hölzer. Die Lungauer Gebirgslärche, die auf mehr als tausend Metern Seehöhe langsam gewachsen ist, erweist sich als besonders robust, hält auch große Temperaturschwankungen oder -rekorde aus. „Die Hitze wird vermehrt ein Thema für unsere Kunden“, erzählt Moser, was Auftraggeber einfordern. Der Renner: „Wasserspielplätze!“