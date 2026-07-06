Lösungen für Urlaub in Tirol ohne eigenes Auto

50 Millionen Nächtigungen und neun von zehn Tirol-Gästen reisen mit dem Auto an – Probleme sind da logisch. Per Ausschreibung geht es daher um zukunftsträchtige Ideen rund um die viel zitierte letzte Meile, Gepäcktransport und mehr.
Das Gepäck, eine vermeintliche Zeitersparnis und mehr Flexibilität mit dem Auto am Urlaubsort sind häufige Faktoren, warum der Tirol-Urlaub für die meisten im eigenen Pkw beginnt. Zu Stoßzeiten steht sowohl im Sommer als auch im Winter das halbe Land still – der Verkehrsfunk lässt grüßen.
Mehrere Institutionen kooperieren
Damit eine Anreise ohne eigenen Pkw erleichtert und die Vor-Ort-Mobilität gestärkt wird, starten das Land Tirol, die Tirol Werbung und der Verkehrsverbund Tirol (VVT) gemeinsam mit den zwei auf Tourismusmobilität spezialisierten Unternehmen POINT& und vionmo die europaweite Initiative „Mobility & Tourism Innovations Tirol“. Gesucht werden in vier Kategorien zielführende Initiativen.
Lösungen für letzte Meile und Mobilität vor Ort
„Wer mit dem Zug anreist, will auch vor Ort mobil sein. Es braucht intelligente Angebote für die letzte Meile, Lösungen für den Transport von Gepäck ebenso wie digitale, selbsterklärende Buchungsmöglichkeiten“, erklärt Verkehrs-LR René Zumtobel (SPÖ). Auch Tourismus-LR Mario Gerber (ÖVP) erhofft sich „innovative und marktreife Lösungen“, sie sollen neben den Gästen auch Einheimischen zugutekommen.
Wer mit dem Zug anreist, will auch vor Ort mobil sein. Es braucht intelligente Angebote für die letzte Meile und Lösungen für das Gepäck.
Verkehrs-LR René Zumtobel (SPÖ)
Bild: Christof Birbaumer
Doch wie stehen die Gäste selbst derartigen Plänen gegenüber? „Eine unserer aktuellen Studien am deutschen Markt zeigt: Die Bereitschaft für nachhaltiges Reisen ist da. Eine große Mehrheit unserer Gäste kann sich eine umweltfreundliche Anreise grundsätzlich vorstellen, viele nehmen sogar längere Reisezeiten in Kauf“, verdeutlicht Tirol-Werbung-Geschäftsführerin Karin Seiler.
Mehrere Themenfelder von Gepäck bis Buchung
Die konkreten Ziele drehen sich rund um die Tiroler Nachhaltigkeits- und Klimastrategie: Beim Gepäck geht es um Transport, Aufbewahrung und Verleih, bei der letzten Meile um die Verbindung von Mobilitätsknoten mit Unterkünften und Ausflugszielen (mit Shuttles, Sharingmodellen usw.). Zentral sind auch neue Services, die eine Buchung und Echtzeit-Updates entlang des gesamten Weges bieten können.
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