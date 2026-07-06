Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Initiativen gesucht

Lösungen für Urlaub in Tirol ohne eigenes Auto

Tirol
06.07.2026 08:23
Im Sommer wie im Winter: Zu den Stoßzeiten drohen Staus. Wer mit dem Zug anreist, will auch vor ...
Im Sommer wie im Winter: Zu den Stoßzeiten drohen Staus. Wer mit dem Zug anreist, will auch vor Ort mobil sein.(Bild: Krone-Collage/Christof Birbaumer, Krone KREATIV)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

50 Millionen Nächtigungen und neun von zehn Tirol-Gästen reisen mit dem Auto an – Probleme sind da logisch. Per Ausschreibung geht es daher um zukunftsträchtige Ideen rund um die viel zitierte letzte Meile,  Gepäcktransport und mehr. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Gepäck, eine vermeintliche Zeitersparnis und mehr Flexibilität mit dem Auto am Urlaubsort sind häufige Faktoren, warum der Tirol-Urlaub für die meisten im eigenen Pkw beginnt. Zu Stoßzeiten steht sowohl im Sommer als auch im Winter das halbe Land still – der Verkehrsfunk lässt grüßen.

Mehrere Institutionen kooperieren
Damit eine Anreise ohne eigenen Pkw erleichtert und die Vor-Ort-Mobilität gestärkt wird, starten das Land Tirol, die Tirol Werbung und der Verkehrsverbund Tirol (VVT) gemeinsam mit den zwei auf Tourismusmobilität spezialisierten Unternehmen POINT& und vionmo die europaweite Initiative „Mobility & Tourism Innovations Tirol“. Gesucht werden in vier Kategorien zielführende Initiativen.

Züge aus fernen Herkunftsländern wie Schweden sind derzeit noch eher die Ausnahme.
Züge aus fernen Herkunftsländern wie Schweden sind derzeit noch eher die Ausnahme.(Bild: Christof Birbaumer)

Lösungen für letzte Meile und Mobilität vor Ort
„Wer mit dem Zug anreist, will auch vor Ort mobil sein. Es braucht intelligente Angebote für die letzte Meile, Lösungen für den Transport von Gepäck ebenso wie digitale, selbsterklärende Buchungsmöglichkeiten“, erklärt Verkehrs-LR René Zumtobel (SPÖ). Auch Tourismus-LR Mario Gerber (ÖVP) erhofft sich „innovative und marktreife Lösungen“, sie sollen neben den Gästen auch Einheimischen zugutekommen.

Zitat Icon

Wer mit dem Zug anreist, will auch vor Ort mobil sein. Es braucht intelligente Angebote für die letzte Meile und Lösungen für das Gepäck.

Verkehrs-LR René Zumtobel (SPÖ)

Bild: Christof Birbaumer

Doch wie stehen die Gäste selbst derartigen Plänen gegenüber? „Eine unserer aktuellen Studien am deutschen Markt zeigt: Die Bereitschaft für nachhaltiges Reisen ist da. Eine große Mehrheit unserer Gäste kann sich eine umweltfreundliche Anreise grundsätzlich vorstellen, viele nehmen sogar längere Reisezeiten in Kauf“, verdeutlicht Tirol-Werbung-Geschäftsführerin Karin Seiler.

Lesen Sie auch:
Rund 120 Tiroler Touristiker holten sich „Öffi-Nachhilfe“.
Tagung zur Mobiltät
Warum der Umstieg auf Öffis oft Kopfsache ist
29.09.2025
Tourismus-Debatte
So will Tirol Gäste künftig „sanft“ empfangen
23.05.2025

Mehrere Themenfelder von Gepäck bis Buchung
Die konkreten Ziele drehen sich rund um die Tiroler Nachhaltigkeits- und Klimastrategie: Beim Gepäck geht es um Transport, Aufbewahrung und Verleih, bei der letzten Meile um die Verbindung von Mobilitätsknoten mit Unterkünften und Ausflugszielen (mit Shuttles, Sharingmodellen usw.). Zentral sind auch neue Services, die eine Buchung und Echtzeit-Updates entlang des gesamten Weges bieten können.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
06.07.2026 08:23
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Aus diesen Trümmern wurde ein 93-jähriger Mann schwer verletzt geborgen.
Wohnhaus zerstört
Mehrere Verletzte bei Gasexplosion in Wien
Es kam auch zu gewaltsamen Ausschreitungen in Erfurt.
Zusammenstöße
Demonstranten wollten AfD-Parteitag verhindern
Das Donauinselfest in Wien könnte laut ÖAMTC die Reisewelle zu Beginn der Sommerferien verzögern ...
Ferienbeginn im Osten
ÖAMTC: Donauinselfest verzögert Reisewelle
krone.tv fragt nach
Sieg gegen Spanien heute? „I siach‘ schwoarz … “
Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
253.917 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
132.094 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
126.969 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
Innenpolitik
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
1512 mal kommentiert
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?  
Steiermark
Eklat in Leoben: Ex-FPÖ-Mitarbeiter unter Verdacht
565 mal kommentiert
Das Vereinsgebäude der Burschenschaft Leder in Leoben
Ausland
LGBTQ-Kreuzfahrt darf nicht in der Türkei anlegen
500 mal kommentiert
Erdoğans Behörden sagen Stopp: Das Luxus-Kreuzfahrtschiff muss daher seine Route ändern.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf