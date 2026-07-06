Lösungen für Urlaub in Tirol ohne eigenes Auto

Mehrere Themenfelder von Gepäck bis Buchung

Die konkreten Ziele drehen sich rund um die Tiroler Nachhaltigkeits- und Klimastrategie: Beim Gepäck geht es um Transport, Aufbewahrung und Verleih, bei der letzten Meile um die Verbindung von Mobilitätsknoten mit Unterkünften und Ausflugszielen (mit Shuttles, Sharingmodellen usw.). Zentral sind auch neue Services, die eine Buchung und Echtzeit-Updates entlang des gesamten Weges bieten können.