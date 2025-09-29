Warum der Umstieg auf Öffis oft Kopfsache ist

Meinung: „Am Land geht es ohne Auto gar nicht“

„Ich bin im Schwarzwald aufgewachsen – mit der weit verbreiteten Haltung, dass es am Land nicht ohne Auto geht“, schilderte die passionierte Radfahrerin. Stimmig erklärte Scheffold, dass der Öffi-Umstieg dreistufig und damit komplex sei: Kann ich das (Fahrkartenautomaten, Barrierefreiheit)? Gibt es das überhaupt bei mir (ausreichende Angebote, Taktung)? Und das Wichtigste: Will ich das überhaupt?