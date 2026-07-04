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Wurde eingeklemmt

Granitplatte löste sich: Frau (30) schwer verletzt

Tirol
04.07.2026 19:31
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Mit schweren Verletzungen endete eine Tour in den Stubaier Alpen für eine Tirolerin (30). Beim Aufstieg löste sich plötzlich eine große Granitplatte und klemmte die Alpinistin ein. Der Notarzthubschrauber musste ausrücken. 

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Zusammen mit einem Einheimischen (39) machte die 30-Jährige am Samstag eine Tour im Bereich der Ridnaungruppe in den Stubaier Alpen. Die beiden Alpinisten starteten bei der Amberger Hütte und wollten über den Ostgrat auf den Gipfel der Wilden Leck aufsteigen.

„Nachdem das Duo den Sulztalferner passiert hatte, durchstieg es ein mäßig steiles Blockgelände in Richtung Ostgrat. Der 39-Jährige ging dabei voraus“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.

Zitat Icon

Dem 39-Jährigen gelang es, durch geringfügiges Anheben der Steinplatte seine Kameradin zu befreien.

Ein Sprecher der Polizei

Mit Tau geborgen
Beim Aufstieg passierte dann das folgenschwere Unglück. Oberhalb der 30-Jährigen löste sich eine große Granitplatte, wodurch die Frau im Bereich des rechten Fußes eingeklemmt wurde. Ihrem Kameraden gelang es, sie durch das Anheben der Platte zu befreien. Anschließend setzte der 39-Jährige sofort einen Notruf ab. 

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Mit dem Tau des Notarzthubschraubers wurde die Alpinistin geborgen und schwer verletzt in das Krankenhaus Zams geflogen.

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