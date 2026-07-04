Granitplatte löste sich: Frau (30) schwer verletzt

Mit Tau geborgen

Beim Aufstieg passierte dann das folgenschwere Unglück. Oberhalb der 30-Jährigen löste sich eine große Granitplatte, wodurch die Frau im Bereich des rechten Fußes eingeklemmt wurde. Ihrem Kameraden gelang es, sie durch das Anheben der Platte zu befreien. Anschließend setzte der 39-Jährige sofort einen Notruf ab.