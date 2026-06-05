Party statt Pkw: Stadt baut Rot-Kreuz-Parkplatz um

Von DJ-Sets über Frühschoppen bis hin zu Laufradrennen für die Kleinsten – noch heuer verbannt die Stadt Autos vom Rot-Kreuz-Parkplatz. Stattdessen kommt ein „Begegnungsraum“ auf Zeit. Seit Ende 2025 steht fest, dass für eine Dauerlösung ohne Pkw heuer kein Budget vorgesehen ist.
Offenbar als Kompromiss kommt heuer eine befristete Lösung für den seit Jahren heftig diskutierten Rot-Kreuz-Parkplatz in der Salzburger Innenstadt. Anstatt Autos gibt es hier vom 4. bis 19. Juli gleich mehrere Veranstaltungen in der sogenannten „Stadtoase“
Diese ist während des festgelegten Zeitraums offen zugänglich. An den Wochenenden wird es von Musik über Familienangebote bis hin zu Foodtrucks unterschiedlichste Programmpunkte geben. Unter anderem gehe es dabei um ein stärkeres soziales Miteinander, heißt es seitens der Stadt.
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