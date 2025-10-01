Rot-Kreuz-Parkplatz bleibt, Zukunft ist aber offen

Die Salzburger Stadtregierung will die zentralen Stellplätze an der Salzach umgestalten. Im kommenden Jahr ist dafür aber kein Geld im Budget. Während Bürgerlisten-Stadträtin Anna Schiester die Pläne weiterverfolgen will, will die Stadt-ÖVP die Parkplätze erhalten.
Bei der Diskussion um eine Verkehrsberuhigung der Salzburger Innenstadt taucht er verlässlich immer wieder auf. Die einen wollen den Rot-Kreuz-Parkplatz auflassen und stattdessen einen Park, die anderen wollen ihn behalten. So geht das schon seit Jahren bei jeder Diskussion um den Verkehr im Zentrum.
Verkehrsstadträtin Anna Schiester (Bürgerliste) hat einen neuen Anlauf gestartet. Sie wollte den Parkplatz schon kommendes Jahr auflassen und umgestalten. Daraus wird aber nichts, das ergaben die Budgetgespräche. Die Stadt müsste dem Roten Kreuz den Einnahmen-Entgang ersetzen. „Da geht es um 700.000 bis 800.000 Euro im Jahr“, sagt Schiester. Die Kosten für die Umgestaltung kämen noch extra dazu.
Die Stadträtin will das Ziel einer Umgestaltung dennoch weiterverfolgen. Die ÖVP setzt sich dagegen für eine dauerhafte Erhaltung ein. „Er ist wichtig für die Altstadt-Betriebe, ihre Kunden, Handwerker und Eltern, die ihre Kinder in den Kindergarten Marianum bringen“, sagt Klubobfrau Delfa Kosic Kosic. Ein möglicher Kompromiss wäre eine teilweise Auflassung mit Parkplätzen für Bewohner und Betriebe.
