Traditionsgasthaus mitten in Innsbruck in Flammen

Feuerwehr-Großeinsatz Montag in den frühen Morgenstunden mitten in Innsbruck! Das bekannte Stieglbräu in der Nähe des Landhauses und Casinos ging plötzlich in Flammen auf. Dichter Rauch drang aus dem Inneren. Mehrere Personen – darunter eine Familie – mussten aus den darüberliegenden Wohnungen evakuiert werden. Fünf mussten ins Spital.