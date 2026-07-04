Hölle des Kriegs, Friede als Traum im Südbahnhotel

Sechs Stunden in Düsseldorf, vier Stunden in Bremen: Einer nicht erklärungsbedürftigen Dringlichkeit folgend, beginnt Tolstois Zweitausendseiter „Krieg und Frieden“ die Bühnen zu überrollen. Die Festspiele Reichenau folgen knapp mit dreieinhalb Stunden und wechseln dafür ins Südbahnhotel auf dem Semmering. Das Resultat ist mehr als ansehbar. Und das trotz zweier Einwände: Ein kompakter „Wallenstein“ hätte die Thematik ebenso vermittelt, ohne den lästigen Trend zur Romandramatisierung zu bedienen. Und das verfallende Gemäuer wurde von Paulus Manker überzeugender genutzt, ehe die Beziehungen zum Hoteleigner ins Kriegerische ausarteten: Gespielt wird auf einer langen, schmalen Bühne im Speisesaal, und die Übersiedlung ins Obergeschoß bringt erst recht keinen Mehrwert.