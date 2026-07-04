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„Dann fragt jeder ...“

Messi busselt – aber mit Sicherheitshinweis

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
04.07.2026 09:55
Ein Bussi durfte es schon sein – aber Lionel Messi hatte ein mulmiges Gefühl.
Ein Bussi durfte es schon sein – aber Lionel Messi hatte ein mulmiges Gefühl.(Bild: AFP/AFP, Twitter.com/MessiXtra)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Lionel Messi begrüßte eine Reporterin mit einem Bussi – und hatte offenbar ein nicht ganz gutes Gefühl dabei.

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„Wenn ich dich ansehe, fragt jeder, warum. Und wenn ich dich begrüße, fragt auch jeder, warum“, sagte Messi in der „Mixed Zone“, wo Spieler auf Journalisten treffen. Die Begegnung fand nach Argentiniens Zittersieg gegen Kap Verde statt. Wie üblich rissen sich die Journalisten (und -innen) um Wortspenden von „La Pulga“. Auch sie: Sofi Martinez, sehr bekanntes TV-Gesicht in Argentinien. Und tatsächlich steuerte Messi auf sie zu und begrüßte sie herzlich. Offenbar mit dezent mulmigem Gefühl.

„Völlig frei erfunden“
Und dieses mulmige Gefühl ist nachvollziehbar. Vor etwa eineinhalb Jahren machte das Gerücht die Runde, „La Pulga“ und die Reporterin hätten eine Affäre. Bis es ihr zu bunt wurde und öffentlich zum Rundumschlag ausholte. „Es war absurd. Die Leute interpretierten Dinge hinein, die nicht existieren. Wie schaut er sie an? – solche Kommentare tauchten immer häufiger auf. Ich war gefangen in einer Situation, die völlig erfunden war“, sagte sie damals. 

Tatsächlich gilt Martinez als durchaus enge Vertraute Messis. Sie beiden laufen sich beruflich immer wieder über den Weg.

In der Nacht auf Samstag war es also wieder so weit. Und es wird wieder passieren bei dieser WM. Argentinien steht nämlich im Achtelfinale.

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Das hat auch Sofi Martinez registriert.

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