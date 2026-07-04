Messi busselt – aber mit Sicherheitshinweis

„Völlig frei erfunden“

Und dieses mulmige Gefühl ist nachvollziehbar. Vor etwa eineinhalb Jahren machte das Gerücht die Runde, „La Pulga“ und die Reporterin hätten eine Affäre. Bis es ihr zu bunt wurde und öffentlich zum Rundumschlag ausholte. „Es war absurd. Die Leute interpretierten Dinge hinein, die nicht existieren. Wie schaut er sie an? – solche Kommentare tauchten immer häufiger auf. Ich war gefangen in einer Situation, die völlig erfunden war“, sagte sie damals.