Im Minimundus trifft der Kosmos auf Copacabana

HTL-Schüler bauten den Cristo nach

Die Herstellung in der HTL dauerte ein Weilchen. „In Minimundus arbeiten15 Menschen mit Behinderung, das ist ein geschützter Arbeitsplatz. Der Leiter dieser Mitarbeiter ist zufällig der Bruder eines Lehrers aus der HTL. Also haben sie dort zusammengearbeitet, denn eigentlich ist unser Mitarbeiter Steinmetz. Das hat für die Arbeit also genau gepasst“, sagt Guggenberger. Die Enthüllung des Modells findet am Donnerstag statt. Danach ist die kleine Welt am Wörthersee noch um zwei Attraktionen reicher.