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Im Minimundus trifft der Kosmos auf Copacabana

Kärnten
05.07.2026 13:00
Gleich neben dem Riesenrad wird der Cristo Redentor aufgestellt.
Gleich neben dem Riesenrad wird der Cristo Redentor aufgestellt.(Bild: Christian Tragner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Das Minimundus erweitert sein Angebot um zwei außergewöhnliche Attraktionen: Das bisherige Planetarium wurde umfassend modernisiert und präsentiert sich künftig als Miniversum. Dazu wird am Donnerstag der Cristo Redentor, das Wahrzeichen von Rio de Janeiro, in kleinerer Version enthüllt.

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Im Sommer ist Minimundus immer einen Besuch wert. Bald gibt es zweitere weitere Aktionen mehr zu bewundern. Das bisherige Planetarium wurde modernisiert und wird künftig als Miniversum wiedereröffnet. „Wir haben das 40 Jahre alte Gebäude kernsaniert. Alles wurde neu gemacht, mit neuer Technik, neuem Namen und einem völlig neuen Besuchserlebnis. Es ergänzt die rund 170 Modelle berühmter Bauwerke um eine einzigartige Erlebnisdimension“, sagt Geschäftsführer Hannes Guggenberger.

Das ist der echte Cristo an der Copacabana. Minimundus kriegt einen vier Meter hohen.
Das ist der echte Cristo an der Copacabana. Minimundus kriegt einen vier Meter hohen.(Bild: Photo Copacabana)

Planetarium heißt künftig Miniversum
Modernste Fulldome-Projektionen machen den Kosmos auf eindrucksvolle Weise erlebbar und laden dazu ein, Planeten, Sterne und ferne Galaxien zu entdecken. „Wir haben sechs Angebote. Zwei für die Familie, sechs wissenschaftliche Aktivitäten. Das Planetarium verbindet Wissensvermittlung mit Unterhaltung und richtet sich an Gäste jeden Alters und führt seine Besucher somit künftig auch bis zu den Sternen“, sagt Guggenberger.

Zeitgleich bereichert zukünftig ein weiteres außergewöhnliches Modell die kleine Welt am Wörthersee: Der Cristo Redentor  auf dem Corcovado in Rio de Janeiro zählt zu den bekanntesten Wahrzeichen der Welt und gehört seit 2007 zu den „Neuen Sieben Weltwundern“. Das in aufwendiger Handarbeit von Schülern der HTL Villach gefertigte Modell spiegelt die charakteristischen Proportionen und die beeindruckende Ausstrahlung des Originals detailgetreu wider und ergänzt die internationale Sammlung um ein weiteres ikonisches Bauwerk. „Der echte Cristo ist 30 Meter hoch, unsere Version wurde 1:25 nachgemacht, ist also rund vier Meter hoch.“

Das rundum erneuerte Planetarium heißt künftig Miniversum.
Das rundum erneuerte Planetarium heißt künftig Miniversum.(Bild: Kerstin Wassermann)

HTL-Schüler bauten den Cristo nach
Die Herstellung in der HTL dauerte ein Weilchen. „In Minimundus arbeiten15 Menschen mit Behinderung, das ist ein geschützter Arbeitsplatz. Der Leiter dieser Mitarbeiter ist zufällig der Bruder eines Lehrers aus der HTL. Also haben sie dort zusammengearbeitet, denn eigentlich ist unser Mitarbeiter Steinmetz. Das hat für die Arbeit also genau gepasst“, sagt Guggenberger.  Die Enthüllung des Modells findet am Donnerstag statt. Danach ist die kleine Welt am Wörthersee noch um zwei Attraktionen reicher.

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