Eltern nach Aus geschockt: „Haben alles versucht!

Mit Transparenten wurde die Fassungslosigkeit unterstrichen. „Wieso das?“ – so die Frage auf einem Schild. Beantwortet kann das nur mit der fehlenden Finanzierung werden. Zukunftsideen scheiterten und der Grundeigentümer Stift Admont hätte auch für ein weiteres Jahr am Areal zu viel Miete verlangt. „Es gibt keinen besseren Ort für uns!“, so eine weitere Botschaft.