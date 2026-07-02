Raser und Drogenlenker sind Führerscheine los

Im Lungau zog die Polizei bereits am Mittwoch einen Raser auf der Tauernautobahn aus dem Verkehr. Der 26-jährige Afghane fuhr mit 154 km/h. Erlaubt wären 100 km/h gewesen. Beiden Lenkern wurde der Führerschein abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und Anzeige erstattet.