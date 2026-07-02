Raser und Drogenlenker sind Führerscheine los

Wegen seiner auffälligen Fahrweise mit Schlangenlinien und stark wechselnden Geschwindigkeiten wurde die Polizei am Donnerstagnachmittag auf einen 47-jährigen Salzburger Autolenker aufmerksam. Der Alkotest verlief negativ, aber der Drogentest schlug an.
Der Drogentest bei dem 47-Jährigen war positiv auf THC. Nach der amtsärztlichen Untersuchung wurde der Lenker als fahruntauglich eingestuft.
Im Lungau zog die Polizei bereits am Mittwoch einen Raser auf der Tauernautobahn aus dem Verkehr. Der 26-jährige Afghane fuhr mit 154 km/h. Erlaubt wären 100 km/h gewesen. Beiden Lenkern wurde der Führerschein abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und Anzeige erstattet.
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