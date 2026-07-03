Grundverschieden | Große Töne

Große Töne. Zu Beginn des Verhandlungsprozesses im Vorjahr spuckte man große Töne, von einer großen Staatsreform war die Rede. Die Töne sind noch immer groß, während die Reform zum Reförmchen schrumpfte. Wo blieb die Neuzuordnung des Bildungsbereiches Richtung Länder im Abtausch gegen die Gesundheits-Kompetenzverschiebung Richtung Bund? Das hatten Landeshauptleute gefordert, dem Bundeskanzler hat es auch gefallen. Letztlich kommt von allem ein bissl was und das irgendwann. Spitälerschließungen soll es keine geben, verspricht die Gesundheitsministerin. Nein, geschlossen werden sie nicht, stattdessen werden Bezirksspitäler mehr und mehr zu sogenannten „Primärversorgungszentren“ abgewertet. Das zu tun, da sind sich die grundverschiedenen Regierungsparteien und Länder ausnahmsweise einig.