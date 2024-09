Sat.1 schmeißt Luke Mockridge aus dem Programm

Sat.1 startet neue Show nicht

Zwar habe Mockridge „schnell erkannt, was er mit diesen Sätzen alles falsch gemacht hat“, und habe sich „deshalb öffentlich glaubhaft für seine unangebrachten Worte entschuldigt – und die Einladung des Deutschen Behindertensportverbandes angenommen“. „Dennoch hat sich Sat.1 entschieden, seine neue Show ,Was ist in der Box?‘ am 12. September nicht zu starten.“