Fürweger mehrheitlich als Soziallandesrat gewählt

Schnitzhofer weg, Auer kommt

Ebenfalls angelobt wurde Adnets Bürgermeister Wolfgang Auer (ÖVP). Er folgt dem Abtenauer Bürgermeister Hans Schnitzhofer in den ÖVP-Landtagsklub nach. Schnitzhofer trat auf eigenen Wunsch hin zurück, er wolle sich auf seine Tourismusbetriebe und sein Amt als Bürgermeister konzentrieren.