Fürweger mehrheitlich als Soziallandesrat gewählt

Der neue Soziallandesrat heißt Wolfgang Fürweger – jetzt auch offiziell. Am heutigen Mittwoch wurde in der ersten Landtagssitzung seit drei Monaten Sommerpause der neue FPÖ-Landesrat offiziell gewählt und angelobt. Wie angekündigt stimmten Grüne und die Kommunisten dagegen…
Ihre Ablehnung gegen den designierten Nachfolger von Soziallandesrat Christian Pewny haben Grüne und Kommunisten schon am Montag signalisiert. Nun ließen sie ihrer Ankündigung Taten folgen.
Schnitzhofer weg, Auer kommt
Ebenfalls angelobt wurde Adnets Bürgermeister Wolfgang Auer (ÖVP). Er folgt dem Abtenauer Bürgermeister Hans Schnitzhofer in den ÖVP-Landtagsklub nach. Schnitzhofer trat auf eigenen Wunsch hin zurück, er wolle sich auf seine Tourismusbetriebe und sein Amt als Bürgermeister konzentrieren.
