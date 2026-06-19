„Wir lassen uns von Wien sicher nichts zusperren“

Ein drängendes Problem sind wohl die Wartezeiten an der Klinik Innsbruck. Braucht es da alle Bundesländer in einem Boot oder könnte da nicht auch Tirol alleine eine Verbesserung herbeiführen?

Genau deshalb wird in Österreich aktuell über die Patientenlenkung gesprochen: Patienten sollen im Gesundheitsbereich gleich beim ersten Anlauf bei der richtigen Anlaufstelle landen und nicht im Kreis herumgeschickt werden. Das ist etwas, was wir österreichweit gemeinsam umsetzen müssen. Was tut Tirol? Klar ist, dass ich mir von Wien aus kein Tiroler Krankenhaus zusperren lasse. Stattdessen investieren wir in die Bezirkskrankenhäuser – zuletzt 174 Millionen Euro in das Kufsteiner Spital.