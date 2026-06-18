Kommt großer Wurf oder Minimal-Kompromiss?

Positionspapier schon wieder überholt

„Damit haben wir Bewegung in die Reformpartnerschaft gebracht“, erklärt LH Mattle gegenüber der „Krone“. „Seither wurde viel diskutiert, beraten und verhandelt. Wir sind einige Schritte weiter und ich hoffe, dass das Bemühen Tirols honoriert wird und es am Freitag zu einer gemeinsamen Verhandlungsposition der Länder kommt, damit wir in den geordneten Dialog mit dem Bund eintreten können.“