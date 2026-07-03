Till Eulenspiegel als schlechter Theaterscherz

Und wo bleibt Till? Selbst der brillante Fabian Krüger kann da nichts retten, dieser zur Randfigur mutierten Rolle keinerlei Kontur geben, und so stolpert er unbeholfen durch die gesamte Handlung. Auch seine Kollegen Jakob Seeböck (als böser König in doofem Outfit), Michael Masula als Vater, und Pascal Lalo (als dann und wann witziger Lamme) mühen sich sichtlich mit Text und Regieführung, genauso wie die Damenriege (Alexandra Maria Nutz, Susanne Kubelka, Wiltrud Schreiner, Larissa Fuchs), die (weil Mittelalter?) meist schreiend und kreischend deklamieren. Wie bringt es Eulenspiegels dicker Begleiter auf den Punkt: „Von deiner Rede versteh ich nichts“ Sic!