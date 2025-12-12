Beats, Bass und Blues bei Halleiner Stadtfest 2026

Hallein lädt 2026 wieder zur Stadtparty mit Festivalcharakter – am letzten Samstag im Juni wird auf sieben Bühnen und allen Plätzen der Stadt musiziert, getanzt und gefeiert. Die Mega-Acts finden sich nicht im Line-up. Das hat auch einen guten Grund. Und immerhin hat ein Hauptmusiker das „Mega“ im Namen...
„Wir haben Anfragen von riesigen Acts, aber wegen Behördenauflagen geht das nicht. Also setzen wir auf Aufsteiger, auf Nischen, auf hohe Qualität“, strotzt Rainer Candido vor Selbstvertrauen. Der Geschäftsführer des Tourismusverbandes ist für das Halleiner Stadtfest verantwortlich. Seit 2019 findet es am vorletzten Samstag vor den Sommerferien statt – im kommenden Jahr am 27. Juni 2026.
Was die Städte im Umfeld machen, ist mir egal. Wir orientieren uns an großen Städten, wie Hamburg oder Berlin.
Rainer Candido, TVB-Chef Hallein
Bild: JHK
Von Berlin nach Hallein
Dass die Stadt Salzburg seit heuer auf diesen Termin setzt, stört Candido nicht: „Was die Städte im Umfeld machen, ist mir egal. Wir orientieren uns an großen Städten, wie Hamburg oder Berlin.“
Stichwort „Berlin“: Aus der deutschen Hauptstadt kommt der Headliner 2026. Der Rapper Megaloh spielt sein einziges Österreich-Konzert in Hallein und ist in der Szene bekannt. Er entspricht dem Nischenkonzept von Candido. Ähnlich die Musik von Nenda – Tiroler Hip-Hop-Newcomerin, in London lebend, feiert nach und nach Erfolge in der Szene.
Die Soul- und Blues-Legende aus Texas
Hallein liefert aber nicht nur Beats und Bässe. Soul und Blues von Gitarrenlegende Sugaray Rayford, der Grammy nominiert ist, kennen Liebhaber bestens: Bereits 2019 heizte er auf dem Bayrhamerplatz ein.
Dazu kommen auf den sieben Bühnen in der Stadt Pop, Rock, Volksmusik und DJs – genauso wie die Glorreichen Halunken, die mit Cover-Klassikern jährlich für Partystimmung sorgen. Gespielt wird in Hallein bis ein Uhr nachts, Gastro gibt es bis zwei und gefeiert werden kann bis drei Uhr. Das Festival hat zudem freien Eintritt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.