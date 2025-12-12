Vorteilswelt
Von Rap bis Volksmusik

Beats, Bass und Blues bei Halleiner Stadtfest 2026

Salzburg
12.12.2025 19:00
Der Berliner Rapper Megaloh ist in der Szene eine echte Größe...
Der Berliner Rapper Megaloh ist in der Szene eine echte Größe...(Bild: TVB Hallein/ArnaudEle)

Hallein lädt 2026 wieder zur Stadtparty mit Festivalcharakter – am letzten Samstag im Juni wird auf sieben Bühnen und allen Plätzen der Stadt musiziert, getanzt und gefeiert. Die Mega-Acts finden sich nicht im Line-up. Das hat auch einen guten Grund. Und immerhin hat ein Hauptmusiker das „Mega“ im Namen...

„Wir haben Anfragen von riesigen Acts, aber wegen Behördenauflagen geht das nicht. Also setzen wir auf Aufsteiger, auf Nischen, auf hohe Qualität“, strotzt Rainer Candido vor Selbstvertrauen. Der Geschäftsführer des Tourismusverbandes ist für das Halleiner Stadtfest verantwortlich. Seit 2019 findet es am vorletzten Samstag vor den Sommerferien statt – im kommenden Jahr am 27. Juni 2026.

Was die Städte im Umfeld machen, ist mir egal. Wir orientieren uns an großen Städten, wie Hamburg oder Berlin.

Rainer Candido, TVB-Chef Hallein

Von Berlin nach Hallein
Dass die Stadt Salzburg seit heuer auf diesen Termin setzt, stört Candido nicht: „Was die Städte im Umfeld machen, ist mir egal. Wir orientieren uns an großen Städten, wie Hamburg oder Berlin.“

Nenda – der aufstrebende Hip-Hop-Star aus Tirol
Nenda – der aufstrebende Hip-Hop-Star aus Tirol(Bild: Eva Manhart)

Stichwort „Berlin“: Aus der deutschen Hauptstadt kommt der Headliner 2026. Der Rapper Megaloh spielt sein einziges Österreich-Konzert in Hallein und ist in der Szene bekannt. Er entspricht dem Nischenkonzept von Candido. Ähnlich die Musik von Nenda – Tiroler Hip-Hop-Newcomerin, in London lebend, feiert nach und nach Erfolge in der Szene.

Die Soul- und Blues-Legende aus Texas 
Hallein liefert aber nicht nur Beats und Bässe. Soul und Blues von Gitarrenlegende Sugaray Rayford, der Grammy nominiert ist, kennen Liebhaber bestens: Bereits 2019 heizte er auf dem Bayrhamerplatz ein.

Lesen Sie auch:
Im heurigen Juni kamen laut Veranstalter mehr als 10.000 Besucher zum Stadtfest.
Tennengau
Halleiner Stadtfest kostet 205.000 Euro
27.09.2025

Dazu kommen auf den sieben Bühnen in der Stadt Pop, Rock, Volksmusik und DJs – genauso wie die Glorreichen Halunken, die mit Cover-Klassikern jährlich für Partystimmung sorgen. Gespielt wird in Hallein bis ein Uhr nachts, Gastro gibt es bis zwei und gefeiert werden kann bis drei Uhr. Das Festival hat zudem freien Eintritt.

Porträt von Jakob Hilzensauer
Jakob Hilzensauer
Salzburg

