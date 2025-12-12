Beats, Bass und Blues bei Halleiner Stadtfest 2026

Dazu kommen auf den sieben Bühnen in der Stadt Pop, Rock, Volksmusik und DJs – genauso wie die Glorreichen Halunken, die mit Cover-Klassikern jährlich für Partystimmung sorgen. Gespielt wird in Hallein bis ein Uhr nachts, Gastro gibt es bis zwei und gefeiert werden kann bis drei Uhr. Das Festival hat zudem freien Eintritt.