Stadtfest: Hallein steigt auf die Bierpreisbremse

Ein Tag, zwei Feste! In Hallein nimmt man die Terminkollision mit dem Salzburger Stadtfest betont gelassen hin. Man will eigene Akzente setzen – etwa mit einem streng festgesetzten Preise für die Halb Bier. . .
„Mehr wäre nicht vertretbar.“ Rainer Candido, Chef des Halleiner Tourismusverbandes (TVB), legt sich fest: 5,50 Euro kostet die Halbe Bier beim diesjährigen Stadtfest – und zwar bei sämtlichen Gastroständen in der Altstadt. Das haben die Stadtgemeinde und der TVB festgelegt. Auch für die Preise für Aperol, Spritzer und Mineralwasser werden vereinheitlicht. „Und zwar auf dem gleichen Niveau von 2025“, versichert Candido.
Auch sonst setzt man auf Altbewährtes: Das Halleiner Stadtfest steigt wie traditionell am letzten Juni-Samstag (27.6.) und damit erneut in direkter Konkurrenz zum Fest in der Stadt Salzburg. „“Das passt am besten in unseren Veranstaltungskalender, beide Feste können gut nebeneinander bestehen“, sagt Bürgermeister Alexander Stangassinger. Candido setzt mit einem Grinser nach: „Bei uns ist die Sperrstunde um 3 Uhr in der Früh, in Salzburg schon um 22 Uhr. Wir laden alle ein, bei uns weiter zu feiern.“
Streng genommen beginnt das Halleiner Stadtfest heuer bereits am 26. Juni. Beim sogenannten „Pre-Day“ sollen mehrere Konzerte auf den Folgetag einstimmen. Beim Stadtfest treten heuer etwa der Berliner Rapper Megaloh, die Salzburger Rocker von Please Madame, die bayerische Kombo Pam Pam Ida oder der US-Musiker Sugaray Rayford auf. „Wir sind das einzige Stadtfest mit Festivalcharakter und das bei freiem Eintritt“, legt sich Candido fest.Einheitspreise
und Einheitsbier205.000 Euro lassen sich die Stadtgemeinde und der TVB das Spektakel kosten. Hinzu kommen Sponsoren. Die Brau Union, der das Hofbräu Kaltenhausen in Hallein gehört, unterstützt das Stadtfest mit einem hohen fünfstelligem Betrag. Die Vereine und Gastronomen schenken daher nur Bier der Brau Union aus.
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