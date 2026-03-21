Stadtfest: Hallein steigt auf die Bierpreisbremse

Auch sonst setzt man auf Altbewährtes: Das Halleiner Stadtfest steigt wie traditionell am letzten Juni-Samstag (27.6.) und damit erneut in direkter Konkurrenz zum Fest in der Stadt Salzburg. „“Das passt am besten in unseren Veranstaltungskalender, beide Feste können gut nebeneinander bestehen“, sagt Bürgermeister Alexander Stangassinger. Candido setzt mit einem Grinser nach: „Bei uns ist die Sperrstunde um 3 Uhr in der Früh, in Salzburg schon um 22 Uhr. Wir laden alle ein, bei uns weiter zu feiern.“