Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

So viel kostet Halbe

Stadtfest: Hallein steigt auf die Bierpreisbremse

Salzburg
21.03.2026 12:00
Im vergangenen Jahr kamen knapp 13.000 Besucher zum Halleiner Stadtfest.
Im vergangenen Jahr kamen knapp 13.000 Besucher zum Halleiner Stadtfest.(Bild: TVB/wildbild)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Ein Tag, zwei Feste! In Hallein nimmt man die Terminkollision mit dem Salzburger Stadtfest betont gelassen hin. Man will eigene Akzente setzen – etwa mit einem streng festgesetzten Preise für die Halb Bier. . . 

0 Kommentare

„Mehr wäre nicht vertretbar.“ Rainer Candido, Chef des Halleiner Tourismusverbandes (TVB), legt sich fest: 5,50 Euro kostet die Halbe Bier beim diesjährigen Stadtfest – und zwar bei sämtlichen Gastroständen in der Altstadt. Das haben die Stadtgemeinde und der TVB festgelegt. Auch für die Preise für Aperol, Spritzer und Mineralwasser werden vereinheitlicht. „Und zwar auf dem gleichen Niveau von 2025“, versichert Candido.

Lesen Sie auch:
Helferin Ulli Wolf mit Dennis: Zurzeit können nicht so viele Hunde aufgenommen werden.
„Sind auf Sparflamme“
Kanal-Krise zwingt Tierheim Hallein in Notbetrieb
14.03.2026
Mitten in der Stadt
Unbekannte entwendeten 50-Kilo-Eistüte in Hallein
16.03.2026
Kult-Duo auf der Bühne
Herzog und Polster: Nächste Show steigt in Hallein
19.03.2026

Auch sonst setzt man auf Altbewährtes: Das Halleiner Stadtfest steigt wie traditionell am letzten Juni-Samstag (27.6.) und damit erneut in direkter Konkurrenz zum Fest in der Stadt Salzburg. „“Das passt am besten in unseren Veranstaltungskalender, beide Feste können gut nebeneinander bestehen“, sagt Bürgermeister Alexander Stangassinger. Candido setzt mit einem Grinser nach: „Bei uns ist die Sperrstunde um 3 Uhr in der Früh, in Salzburg schon um 22 Uhr. Wir laden alle ein, bei uns weiter zu feiern.“

Der Berliner Rapper Megaloh tritt heuer beim Stadtfest auf
Der Berliner Rapper Megaloh tritt heuer beim Stadtfest auf(Bild: TVB Hallein/ArnaudEle)

Streng genommen beginnt das Halleiner Stadtfest heuer bereits am 26. Juni. Beim sogenannten „Pre-Day“ sollen mehrere Konzerte auf den Folgetag einstimmen. Beim Stadtfest treten heuer etwa der Berliner Rapper Megaloh, die Salzburger Rocker von Please Madame, die bayerische Kombo Pam Pam Ida oder der US-Musiker Sugaray Rayford auf. „Wir sind das einzige Stadtfest mit Festivalcharakter und das bei freiem Eintritt“, legt sich Candido fest.Einheitspreise

und Einheitsbier205.000 Euro lassen sich die Stadtgemeinde und der TVB das Spektakel kosten. Hinzu kommen Sponsoren. Die Brau Union, der das Hofbräu Kaltenhausen in Hallein gehört, unterstützt das Stadtfest mit einem hohen fünfstelligem Betrag. Die Vereine und Gastronomen schenken daher nur Bier der Brau Union aus.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
21.03.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Collien Fernandes (44) hat für Sonntag eine Demonstration ...
Gegen sexuelle Gewalt
„Echte Konsequenzen“: Fernandes kündigt Demo an
E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die Akte Seiler: Was dem Sänger jetzt droht
108.646 mal gelesen
Christopher Seiler legte eine Drogen-Beichte ab. Die Staatsanwaltschaft könnte den Tatbestand ...
Gericht
Beamten gebissen: Diversion für Frau von Showstar
104.583 mal gelesen
Symbolbild.
Ausland
Video zeigt brutalen Gondel-Absturz in der Schweiz
101.780 mal gelesen
Innenpolitik
FPÖ präsentiert ihre eigene Spritpreisbremse
2694 mal kommentiert
Kickl wird sein Modell am Montag im Nationalrat einbringen.
Innenpolitik
Doppelbudget bringt uns bald ein neues Sparkpaket!
1794 mal kommentiert
Haushalt birgt zahlreiche Risiken: Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht keinen ...
Außenpolitik
Orbán mit Öl-Ultimatum, EU reagiert ungewöhnlich
1403 mal kommentiert
Kein Öl, kein Deal: Viktor Orbán inszeniert sich im Rahmen des Wahlkampfs in Ungarn auch auf der ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf