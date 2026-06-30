Hitze lässt Gift in manchen Badeseen gedeihen

Todesgefahr für Hunde

Diese Sperren haben oft nichts damit zu tun, dass ein Gewässer „bricht“ und es damit auch zu stinken beginnt. Es geht um die starke Vermehrung giftiger Stoffe, die im warmen Wasser den besten Nährboden haben. Dabei handelt es sich vor allem um „Cyanobakterien“ – im Volksmund: „Blaualgen“. Wenn Schwimmer das Wasser schlucken, kann es zu heftigen Reaktionen bis hin zu Fieber, Kollaps oder Lähmungserscheinungen kommen. Für Hunde können die Blaualgen sogar tödlich sein.