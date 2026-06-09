Blaualgen-Alarm beim Badeteich Hirschstetten

Gefährlich für Hunde

Besondere Vorsicht gilt für Hunde: Die von den Bakterien gebildeten Giftstoffe können für Tiere gefährlich werden, wenn sie verunreinigtes Wasser aufnehmen oder Algenreste am Ufer fressen. Laut „Kurier“ sind bislang keine weiteren Fälle an Wiener Badeteichen bekannt. Die Behörden beobachten die Situation laufend.