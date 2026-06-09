Blaualgen-Alarm beim Badeteich Hirschstetten

Kurz vor dem Start der Badesaison sorgt aktuell ein Fall von Blaualgen für Einschränkungen bei einem beliebten Wiener Badeteich. Teile des Badeteichs Hirschstetten in der Donaustadt wurden vorsorglich gesperrt.
Wie der „Kurier“ berichtet, besteht derzeit der Verdacht von Cyanobakterien, umgangssprachlich auch als Blaualgen bekannt. Betroffen sind mehrere Bereiche des Teichs, darunter auch der Kinderbereich. Die zuständige Magistratsabteilung 45 (Wiener Gewässer) soll bereits Wasserproben entnommen haben.
Sperre bleibt ganze Woche aufrecht
Mit den Ergebnissen der Untersuchungen wird laut dem Bericht von Mitte bis Ende der Woche gerechnet. Die Sperre bleibt bis dahin aufrecht. Andere Bereiche des Badeteichs können weiterhin genutzt werden.
Übelkeit, Erbrechen und Durchfall
Cyanobakterien können bei Menschen gesundheitliche Beschwerden auslösen. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) warnt davor, in Gewässern mit deutlich sichtbarer grün-bläulicher Trübung zu baden. Beim Verschlucken größerer Mengen belasteten Wassers können unter anderem Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder Hautreizungen auftreten.
Gefährlich für Hunde
Besondere Vorsicht gilt für Hunde: Die von den Bakterien gebildeten Giftstoffe können für Tiere gefährlich werden, wenn sie verunreinigtes Wasser aufnehmen oder Algenreste am Ufer fressen. Laut „Kurier“ sind bislang keine weiteren Fälle an Wiener Badeteichen bekannt. Die Behörden beobachten die Situation laufend.
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