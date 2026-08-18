Bauer löste vier Brände direkt nacheinander aus!

„Die Einsatzkräfte konnten die Brände innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle bringen und sie vollständig löschen. Sie verhinderten dadurch eine Ausbreitung des Feuers auf größere Flächen, wie auch angrenzende Felder“ heißte es vom Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen an der Thaya. Sprecher Stefan Mayer betont: „Das Brandereignis zeigt eindrucksvoll, wie stark die Landschaft derzeit ausgetrocknet ist. Selbst ein kaum wahrnehmbarer Funkenflug reichte hier aus, um an mehreren Stellen gleichzeitig Brände auszulösen. Der Brand wurde zum Glück rasch bemerkt und umgehend der Feuerwehr gemeldet.“