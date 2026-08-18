Bauer löste vier Brände direkt nacheinander aus!

Wie schlimm die anhaltende Trockenheit für die gesamte Vegetation ist, macht die Traktorfahrt eines Landwirtes in Großeberharts im Waldviertel deutlich, mit der er gleich vier Brände auslöste!
Vermutlich ist es der raschen Alarmierung und der umgehenden Ausrückung der Feuerwehren zu verdanken, dass nicht mehr passiert ist: Ein Bauer fuhr Montagmittag – noch vor dem Regen – mit seinem Traktor inklusive Pflug auf einem Weg in Großeberharts in der Gemeinde Pfaffenschlag im Waldviertel. Er bemerkte nicht, dass sich das landwirtschaftliche Arbeitsgerät unerwartet absenkte und fuhr weiter.
Auf dem Feldweg streifte der Pflug immer wieder den Asphalt. Dadurch kam es immer wieder zu einem geringen Funkenflug, der aber ausreichte, entlang der Strecke gleich vier Vegetationsbrände auszulösen! Die Feuerwehren Großeberharts und Feuerwehr Pfaffenschlag rückten umgehend zur Brandbekämpfung aus. Aufgrund der vielen Brandstellen wurden zusätzlich auch die Feuerwehren Artolz und Kleingöpfritz zur Unterstützung angefordert, um eine weitere Ausbreitung der Flammen rasch verhindern zu können.
„Die Einsatzkräfte konnten die Brände innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle bringen und sie vollständig löschen. Sie verhinderten dadurch eine Ausbreitung des Feuers auf größere Flächen, wie auch angrenzende Felder“ heißte es vom Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen an der Thaya. Sprecher Stefan Mayer betont: „Das Brandereignis zeigt eindrucksvoll, wie stark die Landschaft derzeit ausgetrocknet ist. Selbst ein kaum wahrnehmbarer Funkenflug reichte hier aus, um an mehreren Stellen gleichzeitig Brände auszulösen. Der Brand wurde zum Glück rasch bemerkt und umgehend der Feuerwehr gemeldet.“
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