Ex-Hofburg-Managerin übernimmt die Hofreitschule

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Spanischen Hofreitschule, Michael Enzinger, Jurist und langjähriger Dressurreiter, führte aus, man sei sich der großen Verantwortung der Besetzung des Postens bewusst gewesen: „Prioritäre Kriterien für die Auswahl durch den Aufsichtsrat waren Expertise in der Führung von Unternehmen, Erfahrung im Veranstaltungsmanagement, Verständnis für das historische Erbe Österreichs und Sensibilität für das Tierwohl. Ich werde Alexandra Kaszay mit meiner langjährigen reiterlichen Erfahrung bestmöglich in fachlicher Hinsicht unterstützen und blicke voller Zuversicht auf das kommende 500-Jahr-Jubiläum der Spanischen Hofreitschule.“