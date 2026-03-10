Ex-Hofburg-Managerin übernimmt die Hofreitschule

Die Spanische Hofreitschule bekommt eine neue Chefin. Wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte, wird die ehemalige Geschäftsführerin der Veranstaltungsgesellschaft Hofburg Vienna die Leitung der über 450 Jahre alten Reitinstitution übernehmen.
Die neue Chefin der Lipizzaner und ihrer Reiterinnen und Reiter heißt Alexandra Kaszay. Sie hat zwar keine Pferdeerfahrung, dafür kennt sie sich im Hinblick auf Event- und Tourismusmanagement bestens aus. Die 59-Jährige übernimmt ab 1. April 2026 die Verantwortung für die Spanische Hofreitschule, das Lipizzanergestüt Piber sowie das Trainingszentrum Heldenberg.
„Bringt entscheidende Qualifikationen mit“
„Mit der Bestellung von Alexandra Kaszay legen wir den Grundstein für ein neues Kapitel. Sie bringt die entscheidenden Qualifikationen für ihre Aufgabe als Geschäftsführerin mit, wie eine langjährige Führungserfahrung, hervorragende fachliche Eignung sowie Branchenerfahrung in den Bereichen Tourismus und Veranstaltungsmanagement“, teilte Bundesminister Norbert Totschnig (ÖVP) mit: „Ich danke Maria Patek für die professionelle interimistische Geschäftsführung.“
Man habe mit Alexandra Kaszay eine exzellente Wahl getroffen, so der Minister weiter: „Unser Ziel ist klar: Die Spanische Hofreitschule soll sich wieder voll auf das konzentrieren können, wofür sie international geschätzt wird – die Zucht der Lipizzaner, den Erhalt der klassischen Reitkunst und die Bewahrung des einzigartigen UNESCO-Weltkulturerbes.“
59 Bewerber für Hofreitschule-Chefposten
Das Interesse an dem Führungsposten war groß, 59 Bewerberinnen und Bewerber hatten ihren Hut in den Ring geworfen, nachdem Alfred Hudler vergangenes Jahr überraschend abberufen wurde. Ihm waren unter anderem Ungereimtheiten bei Spesenabrechnungen vorgeworfen worden. Die Untersuchungen wurden allerdings inzwischen teilweise eingestellt, es gilt die Unschuldsvermutung.
Der Aufsichtsratsvorsitzende der Spanischen Hofreitschule, Michael Enzinger, Jurist und langjähriger Dressurreiter, führte aus, man sei sich der großen Verantwortung der Besetzung des Postens bewusst gewesen: „Prioritäre Kriterien für die Auswahl durch den Aufsichtsrat waren Expertise in der Führung von Unternehmen, Erfahrung im Veranstaltungsmanagement, Verständnis für das historische Erbe Österreichs und Sensibilität für das Tierwohl. Ich werde Alexandra Kaszay mit meiner langjährigen reiterlichen Erfahrung bestmöglich in fachlicher Hinsicht unterstützen und blicke voller Zuversicht auf das kommende 500-Jahr-Jubiläum der Spanischen Hofreitschule.“
„Kulturelle Visitenkarte Österreichs“
Kaszay selbst betonte in einer ersten Stellungnahme: „Es gilt die Reputation der Spanischen Hofreitschule zu stärken und als kulturelle Visitenkarte Österreichs sowohl finanziell als auch personell und organisatorisch gut für die Zukunft aufzustellen.“
Über zehn Jahre hatte Kaszay die Geschäftsführung der Wiener Kongresszentrum Hofburg BetriebsgesmbH (HOFBURG Vienna) inne, bevor sie auf eigenen Wunsch ausgeschieden war: „Ihre fachlichen Schwerpunkte liegen in Strategie, Finanzen, Controlling und Organisationsentwicklung“, so das Ministerium.
Sie studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien mit Schwerpunkt Außenhandel und Internationales Wirtschaftsrecht und verfügt zudem über eine technische Matura im Bereich Kunststofftechnik. Weitere berufliche Stationen waren Lauda Air, Sony DADC Austria und Ernst & Young.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.