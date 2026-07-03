Wohnung brannte: Mieter (55) von Rauch geweckt

Nachbar setzte Notruf ab

Ein 29-jähriger Nachbar setzte einen Notruf ab, zwei Feuerwehren eilten zum Unglücksort. Beim Eintreffen der Florianis standen Teile der Wohnung im 1. Stock schon in Vollbrand. Der Bewohner der Brandwohnung konnte das Gebäude selbstständig verlassen und wurde beim Eintreffen der Einsatzkräfte schon von der Rettung versorgt.