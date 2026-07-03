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Gebäude evakuiert

Wohnung brannte: Mieter (55) von Rauch geweckt

Oberösterreich
03.07.2026 10:52
Zwei Feuerwehren standen im Löscheinsatz.
Zwei Feuerwehren standen im Löscheinsatz.(Bild: FF Braunau)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Von Rauchgeruch und Hitze wurde ein 55-jähriger Mieter eines Mehrparteienhauses in der Nacht zum Freitag geweckt. In seiner Wohnung war ein Feuer ausgebrochen, er konnte rechtzeitig ins Freie flüchten.

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In der Nacht zum Freitag heulten in Braunau die Sirenen. In einem Mehrparteienhaus war gegen 2 Uhr aus noch unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Der 55-jährige Mieter wurde durch Rauchgeruch und Hitzeentwicklung geweckt. Er versuchte, den Brand mit einem Feuerlöscher einzudämmen, was aber nicht gelang.

Nachbar setzte Notruf ab
Ein 29-jähriger Nachbar setzte einen Notruf ab, zwei Feuerwehren eilten zum Unglücksort. Beim Eintreffen der Florianis standen Teile der Wohnung im 1. Stock schon in Vollbrand. Der Bewohner der Brandwohnung konnte das Gebäude selbstständig verlassen und wurde beim Eintreffen der Einsatzkräfte schon von der Rettung versorgt.

(Bild: FF Braunau)
(Bild: FF Braunau)

Alle Mieter evakuiert
Sofort wurden alle weiteren Mieter aus den Betten geholt und von Feuerwehrleuten ins Freie gebracht. Dann starteten mehrere Atemschutztrupps per Innenangriff mit den Löscharbeiten. Zusätzlich wurde von außen gelöscht, dabei kam auch eine Drehleiter zum Einsatz.

Zwei Verletzte
Nach erfolgreicher Brandbekämpfung wurde das Gebäude belüftet und die meisten Mieter konnten zurück in ihre Wohnungen. Die Brandwohnung und die darüberliegende Einheit sind derzeit unbewohnbar. Sowohl der 55-Jährige als auch ein 42-Jähriger wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.

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