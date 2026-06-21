Festival-Stimmung pur auf Moosburger Schlosswiese

Seiler & Speer, Electric Callboy, Gigi D’Agostino – mit den Starkünstlern des heurigen Konzert-Sommer-Wochenendes in Moosburg ist für eine viertägige Party garantiert!
Nur noch wenige Wochen, und die idyllische Schlosswiese in Moosburg verwandelt sich wieder zum spektakulären Festival-Gelände. Und dieses hat es heuer in sich: Denn Veranstalter Thomas Semmler und sein Semtainment-Team fahren diesen Sommer die größte Konzertbühne auf, die Moosburg je gesehen hat.
Neben Austropop-Kult durch Seiler & Speer am Donnerstag (23. Juli; mit Unterstützung von Minisex, Johann K & Monti Beton & PÄM) sowie Samstag (bereits ausverkauft) übernehmen am Freitag (24. 7.) die deutschen Electrocore-Giganten von Electric Callboy das Gelände und versprechen schon jetzt eine Energie geladene „Abriss-Party“. Als Einheizer fungieren die legendären H-Blockx und die Band From Fall to Spring.
Gänsehaut-Garantie
Am Sonntag, den 26. Juli, bittet schließlich niemand geringerer als „Il Capitano“ Gigi D’Agostino zum großen Festival-Finale! Die Italo-Dance-Legende wird die Schlosswiese in eine gigantische Tanzfläche und Open-Air-Disco verwandeln. Gänsehaut-Garantie unter dem Kärntner Himmel!
Infos und Karte in allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen, auf www.oeticket.com und www.semtainment.at
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