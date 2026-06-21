Festival-Stimmung pur auf Moosburger Schlosswiese

Nur noch wenige Wochen, und die idyllische Schlosswiese in Moosburg verwandelt sich wieder zum spektakulären Festival-Gelände. Und dieses hat es heuer in sich: Denn Veranstalter Thomas Semmler und sein Semtainment-Team fahren diesen Sommer die größte Konzertbühne auf, die Moosburg je gesehen hat.