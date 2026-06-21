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Festival-Stimmung pur auf Moosburger Schlosswiese

Kärnten
21.06.2026 05:00
Die Schlosswiese in Moosburg verwandelt sich wieder zum Festivalgelände.
Die Schlosswiese in Moosburg verwandelt sich wieder zum Festivalgelände.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Seiler & Speer, Electric Callboy, Gigi D’Agostino – mit den Starkünstlern des heurigen Konzert-Sommer-Wochenendes in Moosburg ist für eine viertägige Party garantiert!

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Nur noch wenige Wochen, und die idyllische Schlosswiese in Moosburg verwandelt sich wieder zum spektakulären Festival-Gelände. Und dieses hat es heuer in sich: Denn Veranstalter Thomas Semmler und sein Semtainment-Team fahren diesen Sommer die größte Konzertbühne auf, die Moosburg je gesehen hat.

Das Austr-Pop-Duo Seiler und Speer sorgt an gleich zwei Abenden für Stimmung und Emotionen pur.
Das Austr-Pop-Duo Seiler und Speer sorgt an gleich zwei Abenden für Stimmung und Emotionen pur.(Bild: Andreas Graf)
„Il Capitano“ Gigi D‘Agostino verwandelt die Schlosswiese in eine riesige Tanzfläche.
„Il Capitano“ Gigi D‘Agostino verwandelt die Schlosswiese in eine riesige Tanzfläche.(Bild: Modusart)
Die Jungs von Electric Callboy versprechen eine „Abrissparty“.
Die Jungs von Electric Callboy versprechen eine „Abrissparty“.(Bild: Szene Openair)
Die legendären H-Blockx bringen die Fans für Electric Callboy auf Betriebstemperatur.
Die legendären H-Blockx bringen die Fans für Electric Callboy auf Betriebstemperatur.(Bild: Danny Kötter/thezitterman.jpg)

Neben Austropop-Kult durch Seiler & Speer am Donnerstag (23. Juli; mit Unterstützung von Minisex, Johann K & Monti Beton & PÄM) sowie Samstag (bereits ausverkauft) übernehmen am Freitag (24. 7.) die deutschen Electrocore-Giganten von Electric Callboy das Gelände und versprechen schon jetzt eine Energie geladene „Abriss-Party“. Als Einheizer fungieren die legendären H-Blockx und die Band From Fall to Spring.

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Gänsehaut-Garantie
Am Sonntag, den 26. Juli,  bittet schließlich niemand geringerer als „Il Capitano“ Gigi D’Agostino zum großen Festival-Finale! Die Italo-Dance-Legende wird die Schlosswiese in eine gigantische Tanzfläche und Open-Air-Disco verwandeln. Gänsehaut-Garantie unter dem Kärntner Himmel!

Infos und Karte in allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen, auf www.oeticket.com und www.semtainment.at

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