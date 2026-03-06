Vorteilswelt
Notlandung verhindert

Frau an Bord von Rückholflug plötzlich bewusstlos

Österreich
06.03.2026 15:47
Porträt von Hannah Tilly
Von Hannah Tilly

Kurzer Schockmoment an Bord eines Rückholfluges nach Österreich: Eine Zivilistin wurde während der Reise plötzlich bewusstlos und musste von Einsatzkräften des Jagdkommandos medizinisch versorgt werden.

Im Rahmen von zwei Sonderflügen der Austrian Airlines aus Muscat und Riad wurden insgesamt 416 Personen sicher nach Wien gebracht. Unterstützt wurde die Aktion vom Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten sowie vom Jagdkommando des Bundesheeres. Auf beiden Flügen war speziell geschultes Personal an Bord – darunter Ärzte, Notfallsanitäter und diplomierte Krankenpfleger.

Frau verlor plötzlich Bewusstsein
Während des Fluges verschlechterte sich der Zustand einer Passagierin dramatisch. Die Frau war laut Angaben extrem dehydriert, litt unter starker Kreislaufschwäche und verlor schließlich das Bewusstsein. Sie war nicht mehr ansprechbar, ihr Zustand galt als kritisch.

Während des Rückholfluges kam es zu einem medizinischen Notfall an Bord.
Während des Rückholfluges kam es zu einem medizinischen Notfall an Bord.(Bild: Austrian/DBS)
Auf dem Sonderflug nach Wien befanden sich speziell geschulte Einsatzkräfte an Bord.
Auf dem Sonderflug nach Wien befanden sich speziell geschulte Einsatzkräfte an Bord.(Bild: Austrian/DBS)

Ein Arzt und ein Notfallsanitäter des Jagdkommandos griffen sofort ein. Durch die rasche medizinische Versorgung konnte die Frau stabilisiert werden. Dank des schnellen Handelns blieb eine mögliche Notlandung aus.

Lesen Sie auch:
Hilft bei der Rückholung: Brigadier Arthur Bennett, Kommandant des Jagdkommandos
Kommandant im Gespräch
So läuft der Jagdkommando-Einsatz in Golfregion
05.03.2026
Nahost-Heimkehrer
„Das Jagdkommando war immer an unserer Seite“
04.03.2026

416 Menschen wieder in Österreich
In Wien konnte die gerettete Passagierin das Flugzeug schließlich selbstständig verlassen. Die Rückholaktion verlief damit trotz des Zwischenfalls erfolgreich – 416 Menschen sind wieder sicher in Österreich angekommen.

Österreich
06.03.2026 15:47
Eingeloggt als 
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Intensive Tätersuche
Schule geflutet: War es Racheakt von Ehemaligem?
Mit Fäusten geschlagen
Räuber-Duo wollte Opfer auf Bahngleise stoßen
Notlandung verhindert
Frau an Bord von Rückholflug plötzlich bewusstlos
Seniorin überfallen
„Lebenslanger“ Mörder wurde bei Ausgang zum Räuber
Fünf Verletzte
Pfefferspray in Schule in Innsbruck versprüht
