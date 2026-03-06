Frau an Bord von Rückholflug plötzlich bewusstlos

Im Rahmen von zwei Sonderflügen der Austrian Airlines aus Muscat und Riad wurden insgesamt 416 Personen sicher nach Wien gebracht. Unterstützt wurde die Aktion vom Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten sowie vom Jagdkommando des Bundesheeres. Auf beiden Flügen war speziell geschultes Personal an Bord – darunter Ärzte, Notfallsanitäter und diplomierte Krankenpfleger.