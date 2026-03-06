Frau an Bord von Rückholflug plötzlich bewusstlos

Kurzer Schockmoment an Bord eines Rückholfluges nach Österreich: Eine Zivilistin wurde während der Reise plötzlich bewusstlos und musste von Einsatzkräften des Jagdkommandos medizinisch versorgt werden.
Im Rahmen von zwei Sonderflügen der Austrian Airlines aus Muscat und Riad wurden insgesamt 416 Personen sicher nach Wien gebracht. Unterstützt wurde die Aktion vom Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten sowie vom Jagdkommando des Bundesheeres. Auf beiden Flügen war speziell geschultes Personal an Bord – darunter Ärzte, Notfallsanitäter und diplomierte Krankenpfleger.
Frau verlor plötzlich Bewusstsein
Während des Fluges verschlechterte sich der Zustand einer Passagierin dramatisch. Die Frau war laut Angaben extrem dehydriert, litt unter starker Kreislaufschwäche und verlor schließlich das Bewusstsein. Sie war nicht mehr ansprechbar, ihr Zustand galt als kritisch.
Ein Arzt und ein Notfallsanitäter des Jagdkommandos griffen sofort ein. Durch die rasche medizinische Versorgung konnte die Frau stabilisiert werden. Dank des schnellen Handelns blieb eine mögliche Notlandung aus.
416 Menschen wieder in Österreich
In Wien konnte die gerettete Passagierin das Flugzeug schließlich selbstständig verlassen. Die Rückholaktion verlief damit trotz des Zwischenfalls erfolgreich – 416 Menschen sind wieder sicher in Österreich angekommen.
