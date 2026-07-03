The Weißmann Case Led Investigators to the Romantic Restaurant

“I was very afraid of this powerful man, who, for example, made it clear to me in June 2022 just what he was capable of. And I was very worried that I wouldn’t be able to make my loan payments if I lost my job,” the ORF employee who brought down former ORF Director General Roland Weißmann as a result of her sexual harassment allegations is quoted as saying in the mid-April issue of *Falter*. The weekly newspaper quotes extensively from chats dating back to 2020, 2021, and 2022, which paint a clear picture. But does this picture fully correspond to the facts?