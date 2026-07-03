Wenn der Kulissenschieber ganz oben den Ton angibt

Im Zentrum stehen die ganz großen Themen der Menschheit - Liebe und Leid, Hoffnung und Verlust. Für den Schauspieler Noah Saavedra hat das Werk nichts an Aktualität verloren: „Das, was 1868 gültig war, als Leo Tolstoi den Roman vollendete, ist im Jahr 2026 noch immer gültig. Dieser Roman ist ein Anti-Kriegs-Roman, und so versuchen wir ihn auch zu erzählen.“