Wenn der Kulissenschieber ganz oben den Ton angibt

Mit „Krieg und Frieden“ bringen die Festspiele Reichenau ab heute Leo Tolstois berühmten Roman an einen außergewöhnlichen Spielort: in das historische Südbahnhotel am Semmering. Regie führt Philipp Hauß.
Nüchtern betrachtet, ist es ein trauriger alter Kasten. Aber sobald wir unsere Scheinwerfer aufstellen und es im alten Glanz erstrahlt, hat man plötzlich ein Bühnenbild, das man so nie bauen könnte“, schwärmt Reichenau-Intendantin Maria Happel vom Südbahnhotel.
Ab heute wird es wieder zum Theaterraum, wenn die Bearbeitung von Tolstois Klassiker „Krieg und Frieden“ in den opulenten Sälen mit Jahrhundertwende-Flair Premiere hat. Philipp Hauß inszeniert die neue Stückfassung von Nicolaus Hagg, es spielen unter anderem Emese Fay, Johanna Mahaffy, Noah Saavedra, Martin Schwab und Tim Werths.
Im Zentrum stehen die ganz großen Themen der Menschheit - Liebe und Leid, Hoffnung und Verlust. Für den Schauspieler Noah Saavedra hat das Werk nichts an Aktualität verloren: „Das, was 1868 gültig war, als Leo Tolstoi den Roman vollendete, ist im Jahr 2026 noch immer gültig. Dieser Roman ist ein Anti-Kriegs-Roman, und so versuchen wir ihn auch zu erzählen.“
Schönheit und Vergänglichkeit
Eine Produktion, die ein vielschichtiges Theatererlebnis zwischen Licht und Schatten, Schönheit und Vergänglichkeit verspricht – und das auf eine sehr sinnliche Weise, wie Maria Happel erzählt: „Dass der große Kulissenschieber ganz oben uns jeden Tag eine neue Kulisse zaubert, je nachdem, ob man bei Gewitter spielt oder bei Sonnenschein. Das ist unbezahlbar.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.