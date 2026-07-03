Niedrigwasser bedeutet im Extremfall 168 km Umweg

Bürger dies- und jenseits geben dem Wirten auch online Recht

Als Winzerhof Küssler, in Grub an der March, ist der Winzerhof selbst mehrfach betroffen „Wir beschäftigen Mitarbeiter aus der Slowakei, begrüßen Gäste aus beiden Ländern und pflegen seit vielen Jahren grenzüberschreitende Geschäftsbeziehungen. Deshalb setzen wir uns seit längerer Zeit öffentlich für eine dauerhafte Lösung ein – nun eben mit einer recht demonstrativen Aktion.“ Ein guter Anhaltspunkt, warum und vor allem wie sehr das Problem den Menschen dies- (der gesamte Bezirk Gänserndorf von Nord bis Süd) sowie jenseits der Grenze unter den Nägeln brennt: „Mit unseren Internet-Auftritten erreichen wir regelmäßig eine sehr große Reichweite. Und gerade dieses Thema, nämlich fehlende Kfz-Brücken, über die wir freilich schon mehrmals gepostet haben, bewegt die Menschen enorm und löst auf unseren Kanälen außergewöhnlich viele Reaktionen und Diskussionen aus.“