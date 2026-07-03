Nuklearmedizinerin ist neue Chefin der Ärztekammer

„Ich bedanke mich sehr für diese Wahl und freue mich auf die Aufgabe, die ich mit großer Motivation annehme, gleichzeitig habe ich großen Respekt und die nötige Portion Demut. Ich möchte Doktor Peter Niedermoser herzlich dafür danken, was er für die Ärzteschaft in Oberösterreich in den letzten zwei Jahrzehnten als Präsident geleistet hat“, sagt die neue Präsidentin: „Eine starke Standesvertretung lebt von starken Menschen. Es ist wichtig, immer mit Respekt zu diskutieren und gute Entscheidungen für die oberösterreichische Ärzteschaft zu treffen.“