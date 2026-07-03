Nuklearmedizinerin ist neue Chefin der Ärztekammer

Ihre Wahl galt schon im Vorfeld als fix: Die Linzer Spitalsmedizinerin Dr. Silke Haim wurde am Donnerstag zur neuen Präsidentin der oberösterreichischen Ärztekammer gewählt. In einer ersten Stellungnahme sagt sie: „Es ist wichtig, immer mit Respekt zu diskutieren.“
Die Mutter zweier Kinder aus Kirchberg-Thening folgt damit auf Peter Niedermoser, der 20 Jahre lang an der Spitze der Standesvertretung der Ärzteschaft stand. Die 50-jährige Silke Haim ist Nuklearmedizinerin und wie Vorgänger Niedermoser bei den Barmherzigen Schwestern in Linz beschäftigt. Bei der ordentlichen Vollversammlung der Ärztekammer am Donnerstag wurde Haim einstimmig zur neuen Präsidentin der Ärztekammer für Oberösterreich gewählt.
„Ich bedanke mich sehr für diese Wahl und freue mich auf die Aufgabe, die ich mit großer Motivation annehme, gleichzeitig habe ich großen Respekt und die nötige Portion Demut. Ich möchte Doktor Peter Niedermoser herzlich dafür danken, was er für die Ärzteschaft in Oberösterreich in den letzten zwei Jahrzehnten als Präsident geleistet hat“, sagt die neue Präsidentin: „Eine starke Standesvertretung lebt von starken Menschen. Es ist wichtig, immer mit Respekt zu diskutieren und gute Entscheidungen für die oberösterreichische Ärzteschaft zu treffen.“
Vorgänger Peter Niedermoser will noch bis Ende des Jahres Oberarzt in der Pathologie des Linzer Ordensklinikums bleiben, dann verabschiedet er sich in die Pension. In Polit- und Ärztekreise geht man davon aus, dass sich der Doktor auch in seiner Pension im Gesundheitsbereich engagieren wird.
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