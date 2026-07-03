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Polizei sucht Zeugen

Radfahrer (16) nach Sturz einfach liegengelassen

Oberösterreich
03.07.2026 09:30
Die Exekutive bittet um Hinweise.
Die Exekutive bittet um Hinweise.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Am Donnerstagabend stürzte in Viechtwang ein junger Radfahrer (16), nachdem er von einem Pkw „geschnitten“ worden war. Anstatt anzuhalten, setzte der unbekannte Lenker seine Fahrt aber einfach fort.

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Gegen 17.20 Uhr war der 16-Jährige aus Steinerkirchen/T. mit seinem Fahrrad auf einer Gemeindestraße in Viechtwang unterwegs. Im Bereich von Almau wurde er von einem schwarzen Auto – vermutlich SUV – überholt. 

Fahrerflucht begangen
Laut Angaben des Radfahrers hielt der unbekannte Pkw-Lenker den seitlichen Sicherheitsabstand nicht ein und „schnitt“ ihn. Der 16-Jährige erschrak und stürzte, zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Der Fahrer des Autos fuhr einfach weiter, ohne anzuhalten.

Die Polizei ersucht um sachdienliche Hinweise, die von der Polizeiinspektion Scharnstein unter der Telefonnummer 059133 4108 entgegengenommen werden.

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