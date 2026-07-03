Radfahrer (16) nach Sturz einfach liegengelassen

Fahrerflucht begangen

Laut Angaben des Radfahrers hielt der unbekannte Pkw-Lenker den seitlichen Sicherheitsabstand nicht ein und „schnitt“ ihn. Der 16-Jährige erschrak und stürzte, zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Der Fahrer des Autos fuhr einfach weiter, ohne anzuhalten.