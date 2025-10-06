Merz: „Es wird nicht bei Freiwilligkeit bleiben“

Es gebe derzeit etwa 350.000 junge Männer pro Jahrgang, sagte Merz am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Caren Miosga“. Man werde aber nicht alle davon mustern und einziehen.

Es gebe ungefähr genauso viele junge Frauen pro Jahrgang, die aber nicht gemustert und eingezogen werden dürften, weil das Grundgesetz dagegen stehe. „Ich bin dafür, dass wir ein allgemeines gesellschaftliches Pflichtjahr in Deutschland etablieren, aber auch dazu braucht es eine Grundgesetzänderung“, unterstrich der konservative Politiker.