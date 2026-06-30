Pkw prallt gegen Holzstapel und Felsblock

Ein Pkw-Lenker war gegen 5.20 Uhr auf der Bregenzerwaldstraße (L200) in Richtung Schwarzach unterwegs, als er kurz vor Alberschwende in einer langgezogenen Kurve aus bislang unbekannter Ursache die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen schrammte haarscharf an einer Bushaltestelle vorbei, rollte rund 50 Meter über einen Kiesplatz und krachte schließlich frontal gegen einen massiven Wasserbaustein sowie einen daneben gelagerten Holzstapel.