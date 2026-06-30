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Totalschaden

Pkw prallt gegen Holzstapel und Felsblock

Chronik
30.06.2026 12:55
Der Pkw endete als Totalschaden.
Der Pkw endete als Totalschaden.(Bild: Shourot Maurice)

Ein Autofahrer ist am Dienstagmorgen in Alberschwende von der Straße abgekommen. Sein Wagen verfehlte eine Bushaltestelle nur knapp und krachte in einen Holzstoß. Der Lenker wurde mit leichten Blessuren ins Spital gebracht, am Fahrzeug entstand Totalschaden.

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Ein Pkw-Lenker war gegen 5.20 Uhr auf der Bregenzerwaldstraße (L200) in Richtung Schwarzach unterwegs, als er kurz vor Alberschwende in einer langgezogenen Kurve aus bislang unbekannter Ursache die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen schrammte haarscharf an einer Bushaltestelle vorbei, rollte rund 50 Meter über einen Kiesplatz und krachte schließlich frontal gegen einen massiven Wasserbaustein sowie einen daneben gelagerten Holzstapel.

Die Unfallstelle aus der Vogelperspektive.
Die Unfallstelle aus der Vogelperspektive.(Bild: Shourot Maurice)

Glück im Unglück
Der Fahrer erlitt bei dem Aufprall glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst zur weiteren Abklärung ins Landeskrankenhaus nach Bregenz eingeliefert. Der Pkw ist allerdings nun ein Fall für den Schrottplatz.

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